Mit 1,8 Promille ein Fahrradschloss durchtrennen und anschließend seelenruhig davonradeln? Das muss man auch erst einmal schaffen.
Fast 2 Promille Zu betrunken zum Laufen, also Rad klauen?
Redaktion 02.10.2026 - 10:36 Uhr
Mit 1,8 Promille intus hatte ein 25-Jähriger bei Meiningen im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee: Er klaute ein fremdes Fahrrad und fuhr direkt ins Visier der Polizei.
Mit 1,8 Promille ein Fahrradschloss durchtrennen und anschließend seelenruhig davonradeln? Das muss man auch erst einmal schaffen.