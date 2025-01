Wie sein Verleger Frank Schumann mitteilte, arbeitete Reichelt bis zuletzt an einer Publikation über die Umweltpolitik der DDR. Dafür habe der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU) ein Vorwort schreiben wollen. Beide seien sich freundschaftlich verbunden gewesen, sagte Schumann. Die Arbeit an der Publikation hätten sie nicht mehr beenden können. Töpfer starb im Juni 2024, Reichelt am Dienstag. Er lebte zuletzt in Schöneiche bei Berlin.