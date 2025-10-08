Fashion Week Neue Generation von Designern prägt die Modewelt

Für die Labels ist das Starsystem in anderer Hinsicht problematisch: Wird das Image eines Designers zu dominant, muss das Modehaus nach seinem Weggang gewissermaßen wieder von vorn anfangen. Viele Marken sehen darin ein Risiko, das sie künftig vermeiden wollen. Die Rolle der Kreativdirektoren hat sich dementsprechend verändert. Die Marke ist heute die Hauptfigur, der Designer nur ihr Interpret. Das sichert Stabilität – nimmt der Mode aber auch ein Stück ihres einstigen Glamours.

Weniger Selbstinszenierung, mehr Teamarbeit

Tatsächlich scheint das Zeitalter der großen Stardesigner vorbei. Die neue Generation kreativer Köpfe steht für eine andere Form von Kreativität: weniger Selbstinszenierung, dafür mehr Teamarbeit, Handwerk und konzeptionelle Tiefe. Nicht mehr das schillernde Ego prägt die Mode, sondern die Idee von Kontinuität – und ein System, in dem die Marke über allem steht.

Matthieu Blazy verkörpert diesen Wandel auf exemplarische Weise. In Jeans und T-Shirt nahm er am Ende seiner Show bescheiden den Applaus entgegen – Standing Ovations für einen Designer, der seine Arbeit für sich sprechen lässt.