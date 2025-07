Fashion Week Glitzer und Grauen: Eine Modeschau zu DDR-Zwangsadoptionen

Denim als Symbol der 80er

Wie also setzt man so ein Thema in Mode um? "Die Hochphase der Zwangsadoption und des angeblichen Säuglingstodes war in den 80er Jahren", erzählt Kerner. "Deshalb war für mich schnell klar, dass es eine 80er-Jahre-Kollektion wird." 80er in der DDR, das war Denim als Symbol des Westens und der USA, aber in einem ganz bestimmten Grauton, wie Kerner sagt.