Der traditionelle Umzug brachte am Faschingsdienstag, 4. März ,erneut Farbe in die Sonneberger Innenstadt. Kurz nach 14 Uhr setzte sich der bunte Zug an der Bürgerschule in Bewegung und zog mit 25 Gruppen und rund 600 Teilnehmern durch die Straßen bis zum Bahnhofsplatz. Zahlreiche Zuschauer säumten die Strecke und feierten ausgelassen mit. Wie schon im vergangenen Jahr, war ein Verein aus der Partnerstadt Göppingen vertreten. Die schwäbischen Dämonen ließen die Peitschen knallen. Auch alteingesessene Gruppen wie die Gründer waren mit dabei. Am Bahnhofsplatz angekommen, erwartete die Besucher ein Programm des Faschingsvereins „Kuckuck“, das für beste Unterhaltung sorgte.