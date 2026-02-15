„Von Schalk’n in die weite Welt – Karneval der uns zusammenhält“ – unter diesem bunten und internationalen Motto fand in diesem Jahr der Fasching des Schalkauer Kulturbundes statt. Der prunkvolle und traditionelle Faschingsumzug ist längst nicht nur ein fester Bestandteil des Vereinskalenders, sondern auch ein gesellschaftlicher Höhepunkt, auf den sich die gesamte Stadtgemeinschaft jedes Jahr aufs Neue freut. Gleichzeitig verlangt die Organisation dieses Großereignisses viel Zeit, Engagement und liebevolle Vorbereitung von allen Beteiligten.