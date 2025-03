Beim Umzug des Ilmenauer Karnevalklubs war in diesem Jahr einiges anders. So gab es mit 25 Bildern nicht nur eine Handvoll mehr als noch im vergangenen Jahr zu sehen – auch die Strecke, die die Faschingsfreunde aus Ilmenau und den Ortsteilen nahmen, war neu. Start und Ziel waren mit Festhalle und Marktplatz zwar gleich geblieben; statt durch die Fußgängerzone ging es für den Zug diesmal aber entlang der Hauptstraße, vorbei am Homburger Platz, dann weiter durch die Schwanitzstraße zum Markt.