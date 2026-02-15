Faschingsendspurt: Von Gewitter bis Glätte – das Wetter in Bayern

München (dpa/lby) - Die letzten Faschingstage vor dem Aschermittwoch bieten in Bayern Wolken, Regen, Schnee und Glatteis. Zunächst gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am heutigen Sonntag viele Wolken und teils etwas Sonnenschein. Im Süden Bayerns schneit es noch, doch die Wolken ziehen ab. In der Nacht zum Montag soll es erneut schneien, der Schnee geht aber zügig in Regen über. Es soll verbreitet glatt werden bei Temperaturen von bis zu minus sechs Grad.