Faschingsendspurt Von Gewitter bis Glätte – das Wetter in Bayern

Der Faschingshöhepunkt in Bayern naht. Und wie wird das Wetter? Närrinnen und Narren sollten daran denken, einen Schirm mitzunehmen. Zudem besteht Glatteis-Gefahr.

Faschingsendspurt: Von Gewitter bis Glätte – das Wetter in Bayern
In Bayern gibt es derzeit viele Wolken und nur wenig Sonnenschein. (Symbolbild) Foto: Pia Bayer/dpa

München (dpa/lby) - Die letzten Faschingstage vor dem Aschermittwoch bieten in Bayern Wolken, Regen, Schnee und Glatteis. Zunächst gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am heutigen Sonntag viele Wolken und teils etwas Sonnenschein. Im Süden Bayerns schneit es noch, doch die Wolken ziehen ab. In der Nacht zum Montag soll es erneut schneien, der Schnee geht aber zügig in Regen über. Es soll verbreitet glatt werden bei Temperaturen von bis zu minus sechs Grad.

Der Rosenmontag beginnt mit Schnee, der in Regen übergeht, sogar einzelne Gewitter und Graupelschauer sind möglich. Am Faschingsdienstag soll es immer wieder Regenschauer geben, ab 400 Meter auch Schneefall. Die Hochwasserlage in Bayern hatte sich zuletzt wieder etwas entspannt.