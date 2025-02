In Lichte und in Steinheid hatten die Narren bereits vergangenes Wochenende zu ihren Faschingspartys eingeladen. Die Kleinen und auch die Großen. Und am kommenden Wochenende sind nun die Karnevalsfreunde in Piesau an der Reihe. Die junge und die ältere Generation. Ja, richtig gehört auch die Erwachsenen mischen heuer mit. Denn auch in jenem Ortsteil der Stadt Neuhaus am Rennweg mögen die großen Narren nun nicht mehr länger auf die tollen Tage verzichten. Soll heißen: Die Piesauer besinnen sich auf längst vergangene Zeiten, als die fünfte Jahreszeit noch kräftig gefeiert wurde, und lassen diese wieder aufleben.