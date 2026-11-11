Mit einem dreifach donnernden „Spiss-Kist!“ und dem Lauschner Fosenochtswalzer startete der LCV am 11.11. pünktlich 11.11 Uhr in die fünfte Jahreszeit. Typische Lauschaer Spätsommertemperaturen und Petrus‘ Freudentränen hatten die Organisatoren veranlasst, das närrische Treiben vom Vorplatz des Rathauses in den Sitzungssaal zu verlegen. Bürgermeister Christian Müller-Deck konnte sich angesichts der zahlreichen Anwesenden den Kommentar nicht verkneifen, wie gut gefüllt der Saal doch heute sei, ganz im Gegensatz zu den Einwohnerfragestunden...