Pünktlich am 11.11. um 11 Uhr 11 fand die Schlüsselübergabe des Rathauses an den Neuhäuser Karnevals- und Kirmesverein (NCV) statt. In Lauscha nahm zur gleichen Zeit der Carnevalverein LCV den gläsernen Rathausschlüssel auf dem Hüttenplatz in Empfang.