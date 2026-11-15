Ilmenau hat am Samstagabend in der Festhalle einen fulminanten Faschingsauftakt gefeiert – vom größten Faschingsauftakt in ganz Thüringen sprachen die Obersten des Ilmenauer Karnevalklub (IKK) gar. Dabei war das Programm für die Gäste grundsätzlich zweigeteilt. Von 20.11 Uhr an dominierten die verschiedenen Garden und Tanzgruppen das Geschehen auf der Bühne. Ab 22.30 Uhr durften die Gäste dann selbst das Tanzbein schwingen. Und sie taten das auch fleißig bis in den frühen Morgen.