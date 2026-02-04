Gleich zweimal gingen am Wochenende die Narren vom Carneval Club Marisfeld mit einem abwechslungsreichen Programm in ihre 51. Saison – am Freitagnachmittag für die Senioren und am Samstagabend noch einmal zur standesgemäßen Zeit um 20.11 Uhr für alle Marisfelder und ihre Gäste aus den umliegenden Gemeinden. Auch da blieb kein Platz frei, kommen doch auch etliche Mitglieder der einzelnen Tanzgarden – und deren gibt es mehrere beim CCM – aus nahe gelegenen Orten der Region. Und die wollen ihre Angehörigen ebenfalls bewundern.