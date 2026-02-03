Zwischen Schalkau und Frankenblick wird es in den nächsten beiden Wochen ziemlich närrisch zugehen. Für die „fünfte Jahreszeit“ rüsten die Faschingsmacher in Schalkau, Effelder, Rauenstein und Mengersgereuth-Hämmern bereits seit Wochen. Das Bürgerhaus „Thüringer Hof“, der Kultursaal in Effelder, die Feuerwehr in Rauenstein und die Arena in Mengersgereuth-Hämmern sind die Faschings-Locations in diesem Jahr. Unumstrittene Hochburg des närrischen Treibens ist Schalkau, wo seit Generationen die Mitglieder des Kulturbunds das Faschingszepter schwingen.