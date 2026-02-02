„Heute hier in dieser Halle versammeln sich die Träumer, die Tänzer, die Sänger und die Narren. Menschen, die mit Herzblut, Schweiß und Leidenschaft, das Unmögliche möglich machen ... heute Abend zählt nur Fasching pur, SCV pur, Leidenschaft pur ... hier lebt Stadtilm“, der zweite Büttenabend des Stadtilmer Carneval Vereins (SCV) begann am Samstag im Rathaussaal mit einer Würdigung des ehrenamtlichen Engagements, das die fünfte Jahreszeit und den Karnevalsspaß so vieler Manebach überhaupt erst möglich macht.