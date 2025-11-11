Dienstagvormittag, 11.11 Uhr: In der Chefetage der ehemaligen Weltspielzeugstadt geht es wieder rund. Bunte Kostüme, laute Musik und fröhliche Rufe hallen durch die Straßen, als der Sonneberger Faschingsverein „Kuckuck“ zum traditionellen Rathaussturm antritt. Zum 42. Mal in Folge führt Vorsitzender Sascha Reichenbacher seine närrische Volkschaft ins Sonneberger Rathaus ein – ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Region.