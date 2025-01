Fasching in Sonneberg: Anmelden fürs Mitmachen beim Umzug!

Letzteres ist aber andererseits gar nicht so schlecht, denn wer einen ordentlichen Auftritt zum Karneval hinlegen will, der hat einiges zu tun und braucht dafür Zeit – zum Schneidern und Nähen, zum Dichten und Einstudieren und schließlich auch zum Basteln und zum Werken – vor allem, wenn man beim großen Sonneberger Faschingsumzug am Fastnachtsdienstag dabei sein will. Denn genau dazu lädt, wie die Stadtverwaltung mitteilt, die Spielzeugstadt Sonneberg alle Vereine, Institutionen, Schulen, Kitas und sonstige Gruppen recht herzlich ein: Nämlich Teil des traditionellen Umzugs zu werden, der traditionell jedes Jahr an jenem Dienstag durch die Innenstadt zieht. Und das soll selbstverständlich auch am 4. März 2025 wieder der Fall sein: Sonneberg wird zur Bühne für bunte Kostüme, kreative Wagen und ausgelassene Stimmung!