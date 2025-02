Fasching in Neuhaus: Narren freuen sich aufs nächste Abenteuer

So schnell vergeht die Zeit und bei den Neuhäuser Narren geht indes so langsam aber sicher die 53. Karnevalssaison dem Ende entgegen. Als wäre es erst gestern gewesen, erinnern sich die Mitglieder vom Neuhäuser Carnevals- und Kirmesverein (NCV) an den Auftakt im November, als der Kulturhaussaal aus allen Nähten platzte. „Unser ‚Fasching der Elemente’ war ein voller Erfolg, nicht zuletzt dank des fantastischen Publikums“, sagt Eileen Wiegand im Namen aller NCVler. „Auf der Bühne ging es nicht nur heiß her, sondern auch feuchtfröhlich und stürmisch zu – dank der ‚Naturgewalten’ des NCV und ihrer Ideen“, so die Presseverantwortliche des Vereins. „Und so freuen wir uns, die Faschingszeit in diesem Jahr bis in den März hinein auskosten zu dürfen und laden hiermit alle recht herzlich zum Saisonabschluss ein.“