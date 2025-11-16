Exakt sieben Minuten nach 20.11 Uhr begrüßt Steffen Sontag vom Neuhäuser Carnevals- und Kirmesverein (NCV) die Närrinnen und Narren im ausverkauften Saal des Kulturhauses. Schließlich habe man nicht eher anfangen wollen, bis auch die Faschingskollegen aus Sonneberg vom Verein „Kuckuck“ eingetrudelt sind. Und so heißt’s halt diesmal zur Auftaktveranstaltung in die Faschingssaison mit ein wenig Verspätung: „Woll mer se reinlasse?“