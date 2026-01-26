Helden unserer Kindheit“, so lautete das Motto am Samstagabend beim Martinrodaer Fasching, und das Publikum am Samstagabend im voll besetzten Rathaussaal (aus DDR- Aufbauwerk-Zeiten!). Legte man unterm Veronikaberg beim vorjährigen 30. KVM-Jubiläum mit dem Thema „Kreuzfahrt“ zur Weltreise ab, gab es in diesem Jahr eine fantasie- und erinnerungsreiche Kreuz & Quer-Zeitenreise mit beliebten Serienhelden und Songs.