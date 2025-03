„Es war der größte Umzug seit Langem und auch der schönste“, sagt am Rosenmontag zufrieden IKK-Präsident Michael Gohritz. Und tatsächlich: Der Faschingsumzug des Ilmenauer Karnevalklubs (IKK) war in diesem Jahr wohl einer der Superlative. Nicht nur, dass 25 Bilder – je mehr als ein Dutzend Fahrzeuge wie auch Laufgruppen – dabei waren. Auch die Zuschauerzahl war immens. „Die Stadt war tatsächlich vom Hotel Tanne bis zum Eingang der Schwanitzstraße sehr gut gefüllt“, sagt Gohritz. Und in der Stadt wurde es nicht weniger; im Gegenteil. Auch der Marktplatz samt „Ausläufer“ war proppevoll. Gohritz schätzt, dass es bis zu 8000 Zuschauer waren, die den Umzug verfolgt hatten. Deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. „Das Wetter hat zum Glück super mitgespielt, was sicherlich auch zur hohen Besucherzahl beigetragen hat“, sagt er.