Mit einer abwechslungsreichen Galaveranstaltung hat der Gumpelstädter Carnevalsverein (GCV) am vergangenen Wochenende zahlreiche Besucher begeistert. Nach monatelanger Vorbereitung präsentierte der Verein in der Kulturscheune ein vielseitiges Programm und unterstrich einmal mehr die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für das Dorfleben. Krankheitsbedingt konnte Präsidentin Daniela Heß an der Veranstaltung nicht teilnehmen.