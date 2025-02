Oh weh! Die Olsenbande hat zugeschlagen. Der Rathausschlüssel ist weg. „Ohne Schlüssel können wir doch gar nicht die Regentschaft übernehmen“, ist PKC-Präsident Marko Bauersfeld verzweifelt. Muss der Karneval in Plaue in diesem Jahr etwa ausfallen? Zum Glück haben Egon, Benny und Kjeld ein Einsehen und liefern den Schlüssel bei den Narren ab. Die 37. Session ist gerettet!