Beim Fasching ticken die Uhren ja prinzipiell schon ein wenig anders – in Ilmenau hat man dieses Jahr sogar noch ein paarmal öfter an den Zeigern gedreht. Und den Umzug des IKK um zwei Wochen nach vorne verlegt. Statt wie bisher am karnevalistischen „Höhepunktswochenende“ (14. bis 16. Februar), rollt die Feier-Karawane bei ihrem Südamerika-Fasching nun schon am 1. Februar durch die Stadt. Natürlich nicht ohne Grund, wie IKK-Präsident Michael Gohritz erklärt: Die IKK-Mitglieder hätten sich schon länger eine „Entzerrung“ des vollgepackten Wochenendes gewünscht. Mit dem vorgezogenen Termin soll nun Ruhe in den Ablauf kommen – und der Verein als Veranstalter ein wenig durchatmen können.