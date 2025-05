Am 8. Mai vor 80 Jahren ging der Zweite Weltkrieg in Deutschland und Europa zu Ende – ein Datum, welches auch für Hermannsfeld eine Bedeutung hat. Denn das Jagdschloss Fasanerie, einst prächtiger Rückzugsort adeliger Gesellschaft, wurde in der unmittelbaren Nachkriegszeit ebenfalls zum Schauplatz dramatischer Umbrüche.