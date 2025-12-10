Auch wenn das Wetter am 2. Adventssonntag nicht sonderlich einladend, geschweige denn weihnachtlich war, ließen sich die vielen Helfer um den Vorsitzenden der Kreisjägerschaft Maik Deckert nicht entmutigen und richteten den Platz vor dem Jagdschloss Fasanerie für die zu erwartenden Gäste her. Pavillons zum Schutz vor den Elementen, welche sich zum Glück nicht all zu unangenehm zeigten, Glühwein sowie Kakao für die Wärme von innen, zahlreiche Feuerstellen für selbige von außen, Erbsensuppe zur Stärkung und sogar ein kleines Unterhaltungsprogramm warteten auf die Gäste, welche ab 16 den Parkplatz zu füllen begannen.