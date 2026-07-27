Das liege an Mechanismen im Gehirn, die bei einem bestimmten Blauton das Erlebnis "Meer" wieder aufrufen können, sagt Axel Buether von der Bergischen Universität Wuppertal. "Die Farbe wirkt dann wie ein äußerer Trigger - ähnlich wie eine Melodie oder ein vertrauter Geruch", erläutert der Farbpsychologe. "Wir sehen nicht nur Blau und denken ans Meer, sondern erinnern uns auch körperlich an das Schwimmen, an sommerliche Erholung und an schöne Erlebnisse." Das könne für einen Moment glücklich machen.