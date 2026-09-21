In Arnstadt ereignete sich eine abscheuliche Attacke auf ein politisches Wahlkreisbüro der Linken im Ilm Kreis. Unbekannte Täter sprühten eine hasserfüllte Morddrohung auf den Asphalt. Am Freitagmorgen um 07.40 Uhr wurde die widerwertigen Schmierereien auf dem gepflasterten Weg direkt vor der Kreisgeschäftsstelle in der Erfurter Straße entdeckt. Die bislang unbekannten Täter hatten, wie die Partei bestätigt, mit schwarzer Sprühfarbe die unmissverständliche Drohung „Linke töten“ auf den Boden geschrieben.