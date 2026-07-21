Die Reaktionen unter dem Video fielen unterschiedlich aus. Während einige Nutzerinnen und Nutzer den mutmaßlichen Becherwurf kritisierten, meinte ein User, als Bühnenkünstlerin müsse Glück mit solchen Vorfällen rechnen. Auf den entsprechenden Kommentar reagierte die Sängerin später in einer Instagram-Story ironisch. Sie sagte, sie hätte wohl ihre Jobbeschreibung besser lesen müssen, wenn Becherwürfe einfach hinzunehmen seien.