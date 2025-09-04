Plötzlich werden Treffer mit einem „Hey“ oder Fahrkarten mit einem „Oh“ begleitet. Zwar stehen nur zwei Handvoll Biathlon-Fans direkt am Schießstand in der Oberhofer WM-Arena, doch sie machen sich lautstark bemerkbar. Als David Zobel am vergangenen Samstag seine beiden Schießprüfungen im Rahmen des Lapua Cups absolviert, wird es besonders laut. Der Grund für die Anfeuerungsrufe ist schnell recherchiert: Die Anhänger zählen zu seinem Fanclub, ein weiterer Teil von ihnen steht noch auf der Strecke.