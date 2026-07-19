„Hehe, das Feuer ist aus! Bald kommen die Gendarmen!“ singt Terry der Barde. Die junge Frau mit einer Art Ukulele in den Händen und einem monströsen Hut auf dem Kopf heißt eigentlich Vanessa Leonhardt. Aber das ist nicht so wichtig, denn beim Fantasy- und Mittelaltermarkt auf dem Eisfelder Volkshausplatz scheint alles ein wenig aus einer anderen Welt. Warum also sollten da selbst Namen kein Kunstwerk sein? Und außerdem passt Terry besser ins Mittelalter als Vanessa. Wenn es denn hier so wirklich mittelalterlich sein soll.