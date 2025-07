Wer an diesem Wochenende Veilsdorf betreten hat, hat nicht einfach einen Ort besucht. Er hat mit einem einzigen Schritt die Schwelle zur Wirklichkeit überschritten – und sich wiedergefunden in einer Welt, in der Drachen sprechen, Zauberer Kinderaugen zum Glänzen bringen und Tänzerinnen sich in flirrendem Licht wie Elfen drehen. Der zweite Fantasy- und Mittelaltermarkt war keine Veranstaltung, keine Show, kein simpler Markt. Er war ein Portal. Ein Portal in eine andere Zeit.