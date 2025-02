Im Februar 2024 hatte Marvel Studios die Kernbesetzung mit Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach und Joseph Quinn bekanntgegeben. Pascal spielt den elastischen Reed Richards (Mister Fantastic), Kirby die starke Sue Storm (The Invisible Woman), Moss-Bachrach wird zu Ben Grimm (The Thing) und Quinn zu Johnny Storm (The Human Torch). Der Film unter der Regie von Matt Shakman ("WandaVision") soll im Juli 2025 in die Kinos kommen.