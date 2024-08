Fans treffen den Künstler: Für Helge Schneider ist „bald Weihnachten“

Ein Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Die Fans Selina Dannenberg und Maximilian Junker (links) haben Helge Schneider getroffen Foto: privat/

Schneider parodiert Maffay

Helge Schneider war trotz der nicht voll besetzten Tribünen – circa 3000 Besucher fasst die Spielstätte – gut aufgelegt und witzelte sich durch den Abend. So parodierte er zum Beispiel Peter Maffay und suchte anschließend unter den Instrumenten nach dem nur 1,68 Meter großen Musiker, um sicher zu gehen, dass er nicht mithört. In der Pause hatten Selina Dannenberg und Maximilian Junker dann die Möglichkeit, Helge Schneider zu treffen und ein kurzes Gespräch zu führen. „Am Anfang hatte ich ziemlich Respekt vor dem Treffen, weil man ja nicht weiß, wie er als Person außerhalb der Bühne ist. Er ist aber ein total netter, bodenständiger und höflicher Mensch“, sagte Selina Dannenberg. Von der ersten Hälfte der Show beeindruckt, fragte sie, wie stark improvisiert seine Shows seien, da ihr das Mitsingen schwer fiel. „Natürlich haben wir alle Lieder irgendwann mal geschrieben und gelernt. Bei unseren Shows spielen wir sie aber nicht einfach stur durch, sondern richten uns nach der Stimmung des Publikums“, antwortete Helge Schneider. „Es gibt zwar einen groben Plan für den Abend, welche Lieder gespielt werden. Wie wir sie aber dann gestalten, entscheiden wir immer spontan.“ Deutlich wurde das in der zweiten Hälfte der Show: Die Fans wünschten sich die „Vogelhochzeit“. Helge Schneider reagierte mit dem Satz: „Das ist doch eine gute Idee“ und begann das Lied gemeinsam mit dem Publikum zu singen.

Vielseitig und wandelbar: Helge Schneider. Foto: privat /

Fazit: Ein lohnenswerter Abend

Neben seiner beeindruckenden Bühnenpräsenz konnte Helge Schneider seine Fans einmal mehr auch mit seiner musikalischen Vielseitigkeit überzeugen. Er spielte während seiner Show mehr als zehn verschiedene Instrumente – darunter Klavier, Vibrafon, Trompete, Saxofon und Panflöte.

Für die Helge-Schneider-Neulinge Selina Dannenberg und Maximilian Junker hat sich der Weg nach Steinbach-Langenbach auf jeden Fall gelohnt, sagten sie nach der Show. Besonders bemerkenswert fanden sie, dass die doch nicht mehr ganz so jungen Bandmitglieder die zweieinhalbstündigen Show durchhielten ohne Erschöpfung erahnen zu lassen. Es schien fast so, als hätte Schneider sein Publikum im Naturtheater für viele weitere Stunden zum Lachen bringen können, wenn er nicht am selben Abend noch zu seinem nächsten Auftrittsort nach Leipzig hätte fahren müssen.