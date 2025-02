Wenn Fußballfans die Begeisterung für ihren Verein öffentlich bekunden, stößt das nicht zwingend auf Gegenliebe. In Breitungen etwa haben manche der ursprünglich grauen Schaltkästen Farbe angenommen und wurden damit Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Es sei ja schön, wenn man Fußballfan ist, sagte Bürgermeister Ronny Römhild, doch solle man das doch lieber zu Hause ausleben. Die bemalten Stromkästen in den Breitunger Straßen gefallen dem Bürgermeister offensichtlich nicht. Er sprach von „Schmierfinken“, die hier am Werk gewesen seien.