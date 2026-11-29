München - Der aktuell verletzte Torhüter Manuel Neuer hat sich beim traditionellen Fanclubbesuch des FC Bayern München rund um die Weihnachtszeit zu seinem Comebackplan geäußert. Auf der Veranstaltung des Fanclubs "Räuber Kneißl Unterweikertshofen '97" im oberbayerischen Landkreis Dachau sagte der 40-Jährige der "Bild" zufolge: "Es ist auf jeden Fall geplant, dass ich im Januar wieder zurückkomme, dass ich intensiv auch trainiere und rund um Weihnachten längere Trainingseinheiten mache, hier bleibe und dann auch trainiere. Ich bin weiter im Aufbau und versuche dann, die Mannschaft wieder im Januar zu unterstützen."