Der Routinier wurde bei seinem Fanclubbesuch von einer Blaskapelle empfangen. Beim Anschneiden einer Torte verletzte er sich den Fotos der "Bild" zufolge leicht am linken Daumen. Neuer bestätigte, dass im Sommer für ihn als Profi Schluss sein dürfte. "Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es ab dem Sommer für mich persönlich weitergeht. Aber ich genieße jetzt erst mal sowieso das nächste halbe Jahr, wenn ich wieder fit bin. Und ich versuche auch, fit zu bleiben. Dafür tue ich alles", sagte Neuer.