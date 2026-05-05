Nürnberg - Ein Jahr nach einer verabredeten Massen-Prügelei nach dem Zweitliga-Fußballspiel 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Köln im Mai 2025 hat die Polizei im Großraum Nürnberg sowie in Köln mehrere Wohnungen durchsucht. Im Nürnberger Stadtteil Rennweg hatten sich damals Dutzende Anhänger beider Teams zu der Schlägerei getroffen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Ultras unter anderem vor, sich der gefährlichen Körperverletzung und des Landfriedensbruchs schuldig gemacht zu haben. Der Verdacht richte sich derzeit gegen 68 Verdächtige, teilte die Polizei in Nürnberg mit.