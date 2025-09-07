Fan-Treffen: Bohnenwettessen und Filmmusik – Festival lockt Tausende an

Ilmenau (dpa/th) - Tausende Fans haben in Ilmenau die Schauspieler Bud Spencer und Terence Hill sowie deren kultige Filme gefeiert. Das Spencer-Hill-Festival lockte seit Donnerstag mehr als 15.000 Besucher aus dem In- und Ausland nach Ilmenau, wie die Veranstalter zum Abschluss mitteilten. Neben Spielfilmen mit dem Kult-Gespann in Dauerschleife gab es zahlreiche Bandauftritte mit Filmmusiken und Gaudi-Wettbewerbe. Dazu gehörte unter anderem ein Bohnenwettessen sowie Kostüm- und Tattoowettbewerbe.