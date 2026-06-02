Als Frederick den großen Bagger sieht, gibt es kein Halten mehr. Die noch kurzen Beine des Zweijährigen nehmen Geschwindigkeit auf und kommen erst zum Stehen, als er den gewaltigen 28-Tonnen-Kettenbagger erreicht hat, der seit Monaten an der Durchlass-Baustelle in der Suhler Schweiz im Einsatz ist. Wenig später sitzt er drin. Die Spannweite seiner weit ausgestreckten Arme reicht gerade so aus, um beide Joysticks neben dem Sitz zu umfassen.