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  6. Lehre, Studium oder Quereinstieg in der Heimat

Famos in Sonneberg Lehre, Studium oder Quereinstieg in der Heimat

Die Messe „Famos“ Anfang Mai richtet sich ebenso an 14-Jährige, die einen Praktikumsbetrieb suchen, wie an Schulabgänger – und sogar an Erwachsene.

Famos in Sonneberg: Lehre, Studium oder Quereinstieg in der Heimat
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Mitglieder des Wir-Vereins: Vorsitzender Danny Dobmeier, Schatzmeisterin Conny Schubert, Björn Billig von Wiegand-Glas, Privatmitglied Andrea Köhler, Vize-Chefin Kristina Werner, Steffen Hähnlein von der Stadt Sonneberg und Yvonne Fehn, Geschäftsführerin des Sonneberger Ausbildungszentrums (von links). Foto: Verein

Die Fachkräfte-Ausbildungsmesse Oberfranken-Südthüringen Famos ist seit Jahren eine feste Größe im regionalen Messegeschehen und findet traditionell im Mai statt. „Als bewährter Austragungsort dient am 8. und 9. Mai die Eishalle in Sonneberg, die durch ihre sehr gute logistische Anbindung optimale Bedingungen für Aussteller und Besucher bietet“, erklärt Kristina Werner, stellvertretende Vorsitzende der ausrichtenden Vereins „Wir“. Der Verein hat seinen Sitz in Sonneberg, zählt aber aktuell 55 Mitglieder in der gesamten Metropolregion Nürnberg und bildet damit ein großes Netzwerk zwischen Rennsteig und Main. Die Messe wird „vollständig ehrenamtlich geplant und umgesetzt – ein bemerkenswertes Beispiel für regionales Engagement“, betont Kristina Werner.

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Famos in Lauscha: Messe-Macher im Endspurt mit 1000-Euro-Überraschung

28.02.2026 07:28 Famos in Lauscha Messe-Macher im Endspurt mit 1000-Euro-Überraschung

Kurz vor der Job- und Ausbildungsmesse Famos steht die Glasfachschule im Fokus, die besondere Glasstücke für die Messe fertigt. Jetzt läuft der Countdown für Mai.

Ziel der Famos sei es, Unternehmen und Schüler direkt miteinander in Kontakt zu bringen. „Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Berufsorientierung und persönliche Gespräche. Denn neben der Frage, welchen Beruf man ergreifen möchte, ist es ebenso wichtig zu erkennen, welche Wege nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen.“ Dabei ist die Messe laut Werner ebenso geeignet für junge Leute ab 14, die einen Praktikumsbetrieb suchen, wie auch für Schulabgänger, die dort Angebote für Lehre in Handwerk und Industrie oder aber für ein Studium finden. Explizit den Samstag als Messetag empfiehlt Kristina Werner allen, die nicht im Klassenverband kommen, sondern erwachsenen Privatpersonen, die sich beruflich neu orientieren wollen.

Kostenloser Bustransport für Schüler

Am Freitag werden rund 1000 Schülerinnen und Schüler erwartet, darunter Klassen aus den Regelschulen des Landkreises sowie Gymnasien, unter anderem aus Hildburghausen und Schleusingen. Dank der Unterstützung des Wir-Vereins erfolgt der Transport der Schulklassen kostenfrei über eigens organisierte Sonderbusse.

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Famos Sonneberg: Eine Messe für Fachkräfte und angehende Azubis

05.05.2025 16:00 Famos Sonneberg Eine Messe für Fachkräfte und angehende Azubis

Wer seine berufliche Zukunft in die eigenen Hände nehmen will, der ist bei der Famos genau richtig. Am Freitag, 9., und Samstag, 10. Mai, kann man sich bei 78 Arbeitgebern aus der Region über die verschiedensten Ausbildungs- und Berufsangebote informieren.

Auch in diesem Jahr zeige sich die Messe auf einem guten Kurs: Mindestens 80 Aussteller werden erwartet, insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 2000 Besuchern. Einzigartig sei dabei das große Einzugsgebiet der Messe, das sich über Südthüringen hinaus bis in die angrenzenden bayerischen Landkreise Kronach, Lichtenfels und Coburg erstreckt. Nicht zuletzt zeige die Messe Perspektiven sowie Chancen für den Fachkräftenachwuchs auf und leiste einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und zur Sicherung qualifizierter Arbeitskräfte von morgen.

Als besonderen Höhepunkt kündigt Kristina Werner erneut das Gewinnspiel für Schüler an, das aufgrund des großen Erfolgs im vergangenen Jahr fortgesetzt wird. Attraktive Preise wie ein Microsoft Surface, Smartphones, Tablets oder Lautsprecher sollen demnach zusätzlich für Motivation und Begeisterung sorgen.

Die Famos ist am 8. Mai 2026 von 8.30 bis 15 Uhr geöffnet, am 9. Mai von 9 bis 13 Uhr.

www.wir-sind-famos.de