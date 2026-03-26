Famos in Sonneberg: Lehre, Studium oder Quereinstieg in der Heimat

Ziel der Famos sei es, Unternehmen und Schüler direkt miteinander in Kontakt zu bringen. „Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Berufsorientierung und persönliche Gespräche. Denn neben der Frage, welchen Beruf man ergreifen möchte, ist es ebenso wichtig zu erkennen, welche Wege nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen.“ Dabei ist die Messe laut Werner ebenso geeignet für junge Leute ab 14, die einen Praktikumsbetrieb suchen, wie auch für Schulabgänger, die dort Angebote für Lehre in Handwerk und Industrie oder aber für ein Studium finden. Explizit den Samstag als Messetag empfiehlt Kristina Werner allen, die nicht im Klassenverband kommen, sondern erwachsenen Privatpersonen, die sich beruflich neu orientieren wollen.