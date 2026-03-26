Famos in Sonneberg: Lehre, Studium oder Quereinstieg in der Heimat

Die Fachkräfte-Ausbildungsmesse Oberfranken-Südthüringen Famos ist seit Jahren eine feste Größe im regionalen Messegeschehen und findet traditionell im Mai statt. „Als bewährter Austragungsort dient am 8. und 9. Mai die Eishalle in Sonneberg, die durch ihre sehr gute logistische Anbindung optimale Bedingungen für Aussteller und Besucher bietet“, erklärt Kristina Werner, stellvertretende Vorsitzende der ausrichtenden Vereins „Wir“. Der Verein hat seinen Sitz in Sonneberg, zählt aber aktuell 55 Mitglieder in der gesamten Metropolregion Nürnberg und bildet damit ein großes Netzwerk zwischen Rennsteig und Main. Die Messe wird „vollständig ehrenamtlich geplant und umgesetzt – ein bemerkenswertes Beispiel für regionales Engagement“, betont Kristina Werner.