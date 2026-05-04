Familienzuwachs Cameron Diaz und Benji Madden freuen sich über drittes Kind

Weitere Informationen zu Schwangerschaft und Geburt gab das Paar nicht preis. Für Diaz und Madden, die seit 2015 verheiratet sind, ist es das dritte gemeinsame Kind. Im Dezember 2019 kam Tochter Raddix zur Welt. Im März 2024 gaben sie die Geburt von Söhnchen Cardinal bekannt. Zur Sicherheit der Kinder und aus Gründen der Privatsphäre kündigte das Paar damals an, keine Bilder zu posten. Sie leben mit ihren Kindern von der Öffentlichkeit relativ zurückgezogen.