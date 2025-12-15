Im Jugendhilfeausschuss wird am Dienstag erneut darüber beraten, wie es mit dem Familienzentrum Suhl weitergeht. Auf dem Tisch liegen zwei Beschlussvorlagen, über welche die Mitglieder entscheiden. Zum einen die darüber, die Trägerschaft für das Familienzentrum an den Thepra-Landesverband Thüringen zu übertragen. Zum anderen die Vorlage, weitere Leistungen an den freien Träger zu vergeben. Letzteres wurde in der Sitzung vor zwei Wochen kontrovers diskutiert.