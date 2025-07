Zwischen Moos, Wurzeln und Vogelstimmen liegt ein Ort, an dem Kinder seit weit über einem Jahrzehnt die Geheimnisse des Waldes entdecken: das Gelände rund um das Museum Jagdhaus Gabelbach bei Ilmenau. Hier, wo einst Goethe wanderte, führte zuletzt regelmäßig ein kleiner Auerhahn namens Kicki junge Naturforscher durch den Wald. Bis zum September vergangenen Jahres, genauer gesagt bis zum Kindertag. Die letzte Veranstaltung stand am 20. September unter dem Motto „Die Tiere des Waldes“. Seither war es ruhig um den kleinen Auerhahn geworden. „Wie geht es weiter?“ „Wird es Kickis Waldabenteuer womöglich gar nicht mehr geben?“, hatten sich vor allem Eltern gefragt, nachdem die Kicki-Events in diesem Frühjahr nicht fortgesetzt wurden.