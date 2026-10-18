Die fünf Jahre alte Ella legt eine Energie an den Tag, die erstaunlich ist. Nagel für Nagel schlägt sie in die vorgefertigten Fichtenbretter, die am Ende ein Vogelhaus ergeben sollen. Nicht einfach für die kleinen Kinderhände. Und dann dazu noch das für Oberhof typische Wetter. Es ist kalt, es ist nass und neblig ist es auch. Doch Ella scheint sich, nur geschützt vom Dach eines Pavillons in der Zentralen Schauanlage des Rennsteiggartens, warm zu klopfen. So wie ihr gleichaltriger Freund Richard auch. Mit ihren Muttis sind sie extra aus Schmalkalden angereist, um gemeinsam den Familientag im Rahmen der Herbstferien zu genießen. Und wer zu Hause in ihr selbst geschaffenes Bauwerk einziehen soll, das weiß sie natürlich auch längst. „Vögel und das Eichhörnchen, das ich an meinem Klettergerüst gesehen habe“, sagt sie.