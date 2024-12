Die Frau des 52-Jährigen teilte über den Notruf mit, dass ihr Ehemann im gemeinsamen Wohnhaus randalieren würde. Sie hätte sich vorsichtshalber eingeschlossen. Die Polizei traf den Mann demnach vor dem Haus an, er habe eine Spitzhacke in der Hand gehabt. Der Betrunkene sei dann in das angrenzendes Gartenhaus geflüchtet. Von dort aus bewarf er die Beamten den Angaben zufolge mit einer Glasflasche und bedrohte sie mit einer Axt.