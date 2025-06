Ob bei den Ballsportarten - wie Fußball und Volleyball – den kindgerechten Stationen und Parcours oder beim Kegeln, Badminton und Bogenschießen: Überall waren die Teilnehmer aller Generationen gefordert beim Familiensporttag in Heldburg, den der Kreissportbund Hildburghausen mit dem Partnerverein SV Eintracht vor Ort veranstaltete. Die Teilnehmer nahmen die insgesamt elf aufgebauten Stationen der Mitmach- und Schnupperangebote der Vereine in der Zweifelder-Halle und der dazugehörigen Kleinsportanlage bei bestem Sommerwetter sofort in Beschlag. „Alle Sportbegeisterten waren eingeladen, reinzuschnuppern“, sagte Andrea Wingerter, die Sportjugendkoordinatorin des Kreissportbundes. „Es war echt heiß und schweißtreibend.“