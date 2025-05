Seit der Neuauflage des traditionell am Maifeiertag in Witzelroda ausgetragenen Fußballspiels „Vorderschgass gegen Hingerschgass“ vor zwei Jahren ist der Wanderpokal fest in den Händen der Mannschaft des „Hinterdorfes“ geblieben. Doch das sollte in diesem Jahr ein Ende haben – so jedenfalls hofften die „Vorderschgässer“, größtenteils bestehend aus Neuendorfer Kickern. Mit 4:4 war zur Halbzeit noch alles offen.