Grüne: "Augenwischerei statt echte Lösungen"

Kritik an der Gesetzesänderung kommt von der SPD und den Grünen: "Sozialministerin Scharf wirft die Vernebelungsmaschine an, jongliert mit großen Zahlen und betreibt lieber Augenwischerei, statt echte Lösungen für Familien und Kinder in Bayern zu präsentieren", sagte Julia Post (Grüne). Auch mit Tausenden Teamkräften ließen sich die Qualitätsprobleme in den Kitas nicht lösen. Es brauche stattdessen mehr hochqualifiziertes Personal mit Zeit für echte Bildungsarbeit in den Kitas, mehr Geld vom Freistaat und geringere Betreuungsgebühren, die sich die Eltern leisten können.