München (dpa/lby) - Die bayerischen Grünen-Politikerinnen Katharina Schulze und Julia Post haben ein Programm für mehr Kinderfreundlichkeit im Alltag vorgelegt. "Familien brauchen keine warmen Worte, sondern einen Alltag, der funktioniert", sagte Schulze, die Fraktionschefin der Grünen im Landtag ist. "Wer Familien stärkt, stärkt auch den Zusammenhalt, die Gleichstellung und den Arbeitsmarkt." Familien leisteten täglich Enormes. "Politik muss ihnen das Leben endlich leichter machen, nicht schwerer."