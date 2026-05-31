Weniger Steuern für Babyprodukte

Windeln und weitere Babyprodukte des täglichen Bedarfs sollen billiger werden und deshalb mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent besteuert werden. Die Grünen-Frauen setzen sich für einladende Wickel- und Stillmöglichkeiten im öffentlichen Raum ein, wollen Spielplätze zu Orten für ganze Nachbarschaften machen. Es brauche zudem unter anderem familienfreundlichere Arbeitszeiten, mehr Homeoffice-Möglichkeiten, familiengerechte Schichtmodelle sowie eine verlässliche Ferienbetreuung für Grundschulkinder.