Warum wird gefördert?

"Neben den körperlichen Strapazen bringen diese Behandlungen immer auch eine finanzielle Belastung für die Paare mit sich", heißt es beim Ministerium. Tatsächlich gelten künstliche Befruchtungen als kostspielig und gesetzliche Krankenkassen übernehmen die Kosten dafür in der Regel nicht vollständig. Die Paare müssen also einen Eigenanteil aufbringen. In der Regel müssen Paare insgesamt mehrere tausend Euro in die Hand nehmen. Ein Erfolg ist aber nicht immer garantiert.